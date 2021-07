Coronavirus: Rt in aumento a 0,91, in molte regioni rischio zona gialla. Speranza: per i colori più peso ai ricoveri (Di venerdì 16 luglio 2021) La scorsa settimana l’indice dei contagi era a 0.66. molte regioni sopra 1, il dato più elevato in Abruzzo. Sale a 19 l’incidenza ogni 100mila abitanti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 luglio 2021) La scorsa settimana l’indice dei contagi era a 0.66.sopra 1, il dato più elevato in Abruzzo. Sale a 19 l’incidenza ogni 100mila abitanti

