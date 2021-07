“Com’eri tenera” Ieri ragazzina allegra | oggi conduttrice top E com’è cambiata in questi anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021)è una famosissimatelevisiva, amata dal pubblico ma anche criticata in alcune circostanze come spesso accade a tutti i personaggi noti sia nel mondo del piccolo schermo che dello spettacolo in generale. E lei stessa ha voluto fare un tuffo nel passato, pubblicando una meravigliosa immagine di lei da bambina. Poche ore fa ha condiviso lo scatto inone sul suo profilo Instagram, commentando anche il periodo inone e cosa stava facendo in quel giorno di tantifa. Adesso ha superato la soglia dei 60da un po’ di, ma la sua ...