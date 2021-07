Advertising

ingrogna : RT @LucaDiLeonardo_: Il mio articolo su #Dalbert, probabile rinforzo del @CagliariCalcio per - sportli26181512 : Calciomercato Cagliari, sarà Dalbert il prossimo rinforzo: L'esterno brasiliano arriverà dall'Inter in prestito con… - infoitsport : Calciomercato Inter, giornata di colloqui per Nandez del Cagliari - sportal_it : Agoumé può andare al Cagliari - Cucciolina96251 : RT @BarFutbol_: L'#Inter lavora per ingaggiare Nahitan #Nandez, centrocampista del #Cagliari. I #nerazzurri potrebbero inserire nella tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Corriere dello Sport

- C'è un nuovo rinforzo per ildi Leonardo Semplici , già al lavoro nel ritiro di Pejo: si tratta di Dalbert (27), esterno brasiliano che - dopo aver dato il suo ok al trasferimento - arriverà dall' Inter con la formula ...Secondo La Gazzetta dello Sport , i contatti in corso col, oltre a Dalbert , possono portare in Sardegna anche Nainggolan e Agoumé come contropartite per l'uruguaiano, valutato circa 30 ...è questa la clausola rescissoria di Naithan Nandez con il Cagliari. Una cifra che l'Inter vorrebbe abbassare inserendo nell'affare Nainggolan e Agoumè. Lo riporta La Gazzetta dello Sport ...Mercato Cagliari. Capozucca alza il muro con i nerazzurri. Non ha intenzione di mettere sul tavolo trattative che non siano utili per il ...