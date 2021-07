Alta tensione nel centrodestra per le nomine Rai (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - tensione nel centrodestra dopo le nomine per il nuovo Cda Rai. Fratelli d'Italia non nasconde il disappunto per l'assenza di un rappresentante delle opposizioni. Ieri Giorgia Meloni si era detta "dispiaciuta" dell'assenza di un intervento al riguardo da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Questa mattina i contrasti nella coalizione sono stati plasticamente evidenziati dallo screzio tra Ignazio La Russa e Licia Ronzulli. La leader FdI non ha partecipato a un evento a sostegno della candidatura a sindaco di Milano di Luca Bernardo, e così mentre la deputata 'azzurra' si accingeva a togliere il 'segnaposto' sulla sedia ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI -neldopo leper il nuovo Cda Rai. Fratelli d'Italia non nasconde il disappunto per l'assenza di un rappresentante delle opposizioni. Ieri Giorgia Meloni si era detta "dispiaciuta" dell'assenza di un intervento al riguardo da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Questa mattina i contrasti nella coalizione sono stati plasticamente evidenziati dallo screzio tra Ignazio La Russa e Licia Ronzulli. La leader FdI non ha partecipato a un evento a sostegno della candidatura a sindaco di Milano di Luca Bernardo, e così mentre la deputata 'azzurra' si accingeva a togliere il 'segnaposto' sulla sedia ...

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Da lunedì lavori per nuovo manto stradale in viale Mario Rapisardi ... dopo il completamento degli interventi sotto il livello stradale operati da Terna di posa in opera di cavi dell'alta tensione per il potenziamento dell'elettricità. Interventi necessari e ...

Coronavirus, De Luca: "In Campania immunità entro ottobre" ... per la semplice ragione che la Campania è la regione con la più alta densità abitativa in Italia. ... "ALLENTAMENTO TENSIONE". "Per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati abbiamo bisogno di ...

Viale, lunedì iniziano i lavori di sistemazione dell’asfalto CATANIA – Al via a Catania lunedì prossimo i lavori di sistemazione dell’asfalto dell’intero viale Mario Rapisardi dopo il completamento degli interventi sotto il livello stradale operati da Terna nei ...

