Abusi chierichetti Papa | 6 ottobre la sentenza del processo

La sentenza del processo per i presunti Abusi al Preseminario San Pio X, che ospita i chierichetti del Papa, ci sarà il 6 ottobre 2021. Lo ha annunciato, al termine dell'udienza che si è tenuta oggi.

