Whirlpool | il licenziamento collettivo a Napoli e la fine del dialogo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laha optato per ildei lavoratori dello stabilimento di. Una proposta che per i sindacati equivale alla rottura dele ad una dichiarazione di guerra. In campo anche il governo impegnato per la tutela dei lavoratori. La decisione di Whirpool e ilLo stabilimento Whirpool di, fonte il denaro.it“A causa del forte calo della domanda della lavatrici prodotte a, lo stabilimento è diventato insostenibile per”. Questa la ...

"Draghi ci ha detto che la decisione delladi avviare la procedura diper i dipendenti dello stabilimento di Napoli rappresenta un 'grave e inaccettabile sgarbo istituzionale'"...Poi spiega come si può convincerea far rientrare gli operai: "è una vertenza ... La multinazionale vuole licenziare e chiudere: "II vincolo del none l'utilizzo degli ...“A causa del forte calo della domanda della lavatrici prodotte a Napoli, lo stabilimento è diventato insostenibile per Whirlpool”. Questa la motivazione che ha spinto la Whirpool a optare per il ...Whirlpool licenziamenti, perché chiude? Il Governo è impegnato a "tutelare i diritti dei lavoratori" e intende costruire "alternative serie".