Traffico Roma del 15-07-2021 ore 19:30 (Di giovedì 15 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione maggiormente trafficato il grande raccordo anulare in questo tardo pomeriggio lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana anche per la presenza di diversi incidenti situazione comunque in via di miglioramento mentre diminuiscono gli spostamenti anche sull’anello interno tra Cassia e Salaria prudenza però per un altro incidente dopo lo svincolo della A24 ancora attenzione in uscita dalla capitale verso Napoli sull’autostrada del Sole per un precedente incidente tra Colleferro e lo svincolo di Anagni l’autostrada Roma Teramo raccomandiamo prudenza per i possibili rallentamenti in caso di maggior ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione maggiormente trafficato il grande raccordo anulare in questo tardo pomeriggio lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana anche per la presenza di diversi incidenti situazione comunque in via di miglioramento mentre diminuiscono gli spostamenti anche sull’anello interno tra Cassia e Salaria prudenza però per un altro incidente dopo lo svincolo della A24 ancora attenzione in uscita dalla capitale verso Napoli sull’autostrada del Sole per un precedente incidente tra Colleferro e lo svincolo di Anagni l’autostradaTeramo raccomandiamo prudenza per i possibili rallentamenti in caso di maggior ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Il furgone prende fuoco e blocca il traffico in A1 Autostrade per l'Italia ha registrato code fino a 7 chilometri in A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione di Roma. Dopo la riapertura il traffico diretto a sud è stato deviato su un'unica ...

Furgone in fiamme, lunghe code in autostrada A1 Si registrano vari chilometri di coda in A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione Roma, a seguito di un furgone che ha preso fuoco, evento per il quale il tratto è stato anche chiuso ...traffico

Traffico Roma del 15-07-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ryanair si rilancia sugli aeroporti romani (Teleborsa) - Ryanair ha annunciato oggi il nuovo programma operativo sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino che prevede 14 aeromobili basati impiegati per operare 470 voli settimanali verso 80 ...

Il furgone prende fuoco e blocca il traffico in A1 FIRENZE: Ha preso fuoco mentre transitava tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per alcune. Code fino ad 8 chilometri ...

