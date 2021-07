The Suicide Squad - Missione Suicida in anteprima a #Giffoni50Plus il 29 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 29 luglio un appuntamento imperdibile con Warner Bros. Pictures, in esclusiva per i Generator +16 e per il pubblico su prenotazione. Azione, avventura, emozioni al cardiopalma, effetti speciali e lo schieramento dei villain più cattivi della DC: Giffoni è pronta ad accogliere in anteprima The Suicide Squad - Missione Suicida. L'avvincente ed irriverente film della Warner Bros. Pictures (nelle sale italiane dal 5 agosto) è un folle viaggio alla ricerca di una libertà negata ma tanto desiderata. Il 29 luglio i Generator +16 saranno catapultati a Belle Reve, la prigione più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 29un appuntamento imperdibile con Warner Bros. Pictures, in esclusiva per i Generator +16 e per il pubblico su prenotazione. Azione, avventura, emozioni al cardiopalma, effetti speciali e lo schieramento dei villain più cattivi della DC: Giffoni è pronta ad accogliere inThe. L'avvincente ed irriverente film della Warner Bros. Pictures (nelle sale italiane dal 5 agosto) è un folle viaggio alla ricerca di una libertà negata ma tanto desiderata. Il 29i Generator +16 saranno catapultati a Belle Reve, la prigione più ...

