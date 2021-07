Sicilia, Armao: “Riparte confronto con Mef su autonomia finanziaria” (Di giovedì 15 luglio 2021) Riprende il confronto sulla revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Siciliana. È quanto emerso da un incontro al ministero dell’Economia e delle Finanze tra il ministro Daniele Franco e il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Riprende ilsulla revisione delle norme di attuazione in materiadella Regionena. È quanto emerso da un incontro al ministero dell’Economia e delle Finanze tra il ministro Daniele Franco e il vicepresidente e assessore all’Economia della Regionena, Gaetano. sat/gtr su Il Corriere della Città.

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sicilia, Armao: 'Riparte confronto con Mef su autonomia finanziaria' - - CorriereCitta : Sicilia, Armao: “Riparte confronto con Mef su autonomia finanziaria” - ilmattinodisici : RT @ilmattinodisici: Tecnologie digitali per le Pmi, Armao “Sicilia accelera e si uniforma a Ue” - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Alla presenza dell’assessore per l’Economia e vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano… - ilmattinodisici : Tecnologie digitali per le Pmi, Armao “Sicilia accelera e si uniforma a Ue” -