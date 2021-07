Quando Veronica Ciardi diceva: “Di Sarah Nile ero davvero innamorata”, spuntano alcune interviste (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel dicembre del 2013 Veronica Ciardi era già stata particolarmente precisa sul suo rapporto d’amore nei confronti di Sarah Nile dopo la fine del Grande Fratello 10. Quando Veronica Ciardi diceva di essere innamorata di Sarah Nile Intervistata da FanPage aveva dichiarato: “Di Sarah, ero davvero innamorata”. Pochi mesi prima, tra le pagine di Visto,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel dicembre del 2013era già stata particolarmente precisa sul suo rapporto d’amore nei confronti didopo la fine del Grande Fratello 10.di esserediIntervistata da FanPage aveva dichiarato: “Di, ero”. Pochi mesi prima, tra le pagine di Visto,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

cigaretteyellow : RT @gotdaev: È da quando sarah Nile ha messo la storia sulla sua chat con Veronica che no sto capendo più un cazzo - blogtivvu : Quando Veronica Ciardi diceva: “Di Sarah Nile ero davvero innamorata”, spuntano alcune interviste… - laurenikigai : RT @gotdaev: È da quando sarah Nile ha messo la storia sulla sua chat con Veronica che no sto capendo più un cazzo - tranviadeseo : RT @gotdaev: È da quando sarah Nile ha messo la storia sulla sua chat con Veronica che no sto capendo più un cazzo - Wolf_InTheNight : RT @gotdaev: È da quando sarah Nile ha messo la storia sulla sua chat con Veronica che no sto capendo più un cazzo -