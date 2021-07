Proteste a Cuba | oltre 5mila arresti tra cui 120 attivisti e giornalisti

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 luglio 2021) Migliaia di persone sono scese in strada negli ultimi giorni in tutte le principali città di, dove la situazione economica per la popolazione è diventata insostenibile. Alternativamente manca l’elettricità, quindi la rete Internet, alcuni generi alimentari e soprattutto, causa Covid, sono spariti i turisti, principale fonte di reddito per un’ampia fetta degli abitanti. A causa della pandemia, a, cibo, prodotti per l’igiene e medicinali sono diventati sempre più scarsi negli ultimi mesi, si e’ drasticamente ridotto anche il numero dei voli e quindi la quantità di articoli portati dall’estero da privati, che in molti casi sono stati venduti sul ...