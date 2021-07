Omicidio Vassallo, il 23 luglio la Commissione Antimafia sarà ad Acciaroli (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Si intensifica l’attività di indagine presso le istituzioni sull’Omicidio ancora irrisolto di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Il prossimo 23 luglio 2021 sarà ad Acciaroli il gruppo di lavoro parlamentare istituito presso la Commissione Antimafia Presieduta dal prof. Nicola Morra: un team, coordinato dall’on. Luca Migliorino, per ispezionare tutti gli elementi istruttori utili a non far cadere nel vuoto il fascicolo d’inchiesta, prima che decorrano i termini della prescrizione. “Un’attenta attività d’indagine, già condotta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Si intensifica l’attività di indagine presso le istituzioni sull’ancora irrisolto di Angelo, il Sindaco Pescatore. Il prossimo 232021adil gruppo di lavoro parlamentare istituito presso laPresieduta dal prof. Nicola Morra: un team, coordinato dall’on. Luca Migliorino, per ispezionare tutti gli elementi istruttori utili a non far cadere nel vuoto il fascicolo d’inchiesta, prima che decorrano i termini della prescrizione. “Un’attenta attività d’indagine, già condotta ...

