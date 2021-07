Miami, scoperti due cadaveri nella villa in cui fu ucciso Versace (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovati due cadaveri nell’ex villa di Gianni Versace a Miami Beach: 24 anni fa lo stilista italiano fu freddato a colpi di pistola sugli scalini esterni della residenza. Non è chiaro se la macabra scoperta sia legata alla ricorrenza. (screenshot video)Giallo a Miami. Ieri, mercoledì 14 luglio, nella villa appartenuta a Gianni Versace, oggi un resort noto come Casa Casuarina, e in cui il 15 luglio del 1997 fu assassinato lo stilista, sono stati rinvenuti due cadaveri all’interno di una stanza. Entrambe le vittime sarebbero di sesso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Trovati duenell’exdi GianniBeach: 24 anni fa lo stilista italiano fu freddato a colpi di pistola sugli scalini esterni della residenza. Non è chiaro se la macabra scoperta sia legata alla ricorrenza. (screenshot video)Giallo a. Ieri, mercoledì 14 luglio,appartenuta a Gianni, oggi un resort noto come Casa Casuarina, e in cui il 15 luglio del 1997 fu assassinato lo stilista, sono stati rinvenuti dueall’interno di una stanza. Entrambe le vittime sarebbero di sesso ...

