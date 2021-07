Marco Bocci e Laura Chiatti si sono lasciati davvero? “C’entra una collega”

(Di giovedì 15 luglio 2021) E’ da tempo che l’attoree la sua compagnanon si mostrano insieme: cosa staaccadendo alla coppia?sembrerebberoin crisi. La coppia, che ricordiamo sta insieme da quasi otto anni e ha due bambini, pare stia attraversando un periodo no. E’ da tempo, infatti, che si parla di un addio tra i due, ma fino ad oggi non è mai arrivata una conferma. Nelle ultime ore, ...

Advertising

SienaFree : Gran finale della stagione flessibile 2021 del Teatro Politeama di Poggibonsi con Marco Bocci - SIENANEWS : Gli appuntamenti più importanti a Siena e provincia nei prossimi giorni.. - CittadinoOnline : Gran finale della stagione flessibile 2021 del Politeama con Marco Bocci - - A_R_Esse : - romasulweb : Marco Bocci in 'Lo Zingaro' al Teatro Tor Bella Monaca -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci

Appena scoccata la mezzanotte, la moglie dinon ha perso occasione di pubblicare una foto insieme al suo amico a cui ha dedicato un messaggio speciale : 'Auguri a noi che siamo fatti un ...a a a CALIBRO 9 Sky Cinema Action, ore 21. Con, Michele Placido e Alessio Boni. Regia di Toni D'Angelo. Produzione Italia 2020. Durata: ore 1.30 LA TRAMA Fernando Piazza è un avvocato penalista di Milano. Non ha molti scrupoli, inoltre ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Marco Bocci e Laura Chiatti sono in crisi? Lui è stato beccato a cena con una sua collega famosissima: scoppia il gossip! Matrimonio finito?