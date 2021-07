Maltempo: Germania, 11 morti e 70 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 11 persone sono morte e 70 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo scrive oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 11 persone sono morte e 70 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito laoccidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo scrive oggi ...

