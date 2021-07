L'assessore alla sanità del Lazio preoccupato: 'I casi aumentano e la variante Delta avanza' (Di giovedì 15 luglio 2021) C'era poco da assembrassi senza mascherina nelle piazze. Ma dopo un anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato che non tutti sono più sensibili. "Su quasi 9mila tamponi oggi nel Lazio ( - 806) e oltre ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) C'era poco da assembrassi senza mascherina nelle piazze. Ma dopo un anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato che non tutti sono più sensibili. "Su quasi 9mila tamponi oggi nel( - 806) e oltre ...

globalistIT : - espressione24 : Avezzano -Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Golden Short Film Festival. Il Festival, alla sua prima… - CosenzaChannel : L’assessore #Gallo: «Intendiamo garantire la più ampia partecipazione possibile degli attori dei territori interess… - CittaRomagna : Backstage! Pochi minuti all'inizio del nostro evento, l'assessore regionale alla mobilità Andrea Corsini ai microfo… - DomenicoBennar : Altro fondamentale intervento straordinario che attendeva da anni, non oso contarli. Pulizia delle caditoie per evi… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore alla Variante Delta nel Lazio, D'Amato: 'Maggior parte dei casi è a Roma. Serve Green Pass per evitare le chiusure' La maggior parte dei casi di variante Delta è a Roma . In particolare 'i due terzi' in tutto il Lazio sono concentrati nel territorio della Capitale, come indicato dall'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato. Dunque la nuova mutazione del Covid, più contagiosa, è ormai prevalente. E 'i casi positivi sono destinati ad aumentare', prosegue l'assessore. Ma '...

Coronavirus, tutti i dati della Variante Delta nella Regione Lazio Coronavirus, tutti i dati della Variante Delta nella Regione Lazio - Antonio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, nel quotidiano documento di sintesi dell'andamento epidemiologico ha anche parlato della temuta Variante Delta. 'Il quadro epidemiologico - dice - mostra un ...

Assessore Umbria, controlli su voli in arrivo Perugia Agenzia ANSA Morto nel sonno a 18 anni: ispezione della Regione all'ospedale di Belluno VENEZIA - Il giallo sulla tragedia per la morte del 18enne pallavolista bellunese: ora la Regione Veneto manda gli ispettori. Ha infatti avviato oggi - 15 luglio - la procedura di attivazione ...

Regione Umbria, l'assessore Coletto annuncia controlli su voli in arrivo a Perugia All'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia sono stati attivati controlli su tutti i voli "per verificare che chi sbarca sia in possesso del green pass, abbia fatto il tampone oppure, nei casi pre ...

La maggior parte dei casi di variante Delta è a Roma . In particolare 'i due terzi' in tutto il Lazio sono concentrati nel territorio della Capitale, come indicato dall'sanità regionale Alessio D'Amato. Dunque la nuova mutazione del Covid, più contagiosa, è ormai prevalente. E 'i casi positivi sono destinati ad aumentare', prosegue l'. Ma '...Coronavirus, tutti i dati della Variante Delta nella Regione Lazio - Antonio D'Amato,sanità della Regione Lazio, nel quotidiano documento di sintesi dell'andamento epidemiologico ha anche parlato della temuta Variante Delta. 'Il quadro epidemiologico - dice - mostra un ...VENEZIA - Il giallo sulla tragedia per la morte del 18enne pallavolista bellunese: ora la Regione Veneto manda gli ispettori. Ha infatti avviato oggi - 15 luglio - la procedura di attivazione ...All'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia sono stati attivati controlli su tutti i voli "per verificare che chi sbarca sia in possesso del green pass, abbia fatto il tampone oppure, nei casi pre ...