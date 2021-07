Inter | Oriali verso l’addio | a breve l’incontro con Marotta

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) Lelepronto a lasciare l’Finiti gli Europei con il successo in finale sull’Inghilterra, Leleora può godersi qualche giorno di vacanza dopo la lunga stagione tra Nazionale e. E proprio all’l’ex centrocampista nerazzurro non sembra voler rimanere dopodi Conte che ha portato il club nerazzurro a scegliere Inzaghi come allenatore. La decisione, non ancora definitiva, verrà presa nei prossimi giorni quando incontrerà Beppee con lui deciderà se rimanere o meno in nerazzurro anche se, secondo quanto riportato dalla ...