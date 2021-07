Il vero anti-Draghi? Non è Meloni, non è Conte. È il caos. Il mosaico di Fusi (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra i tanti modi di osservare le convulse vicende politiche di queste settimane e mesi, ce n’è uno più utile di altri. Consiste nel ritrarsi dalla bagarre, salire su uno sgabello metaforico e guardare un po’ dall’alto la situazione. E allora di fronte allo scontro senza quartiere e senza regia sulla legge Zan; agli sgambetti, nel centrodestra e non solo, sulle nomine Rai; al bailamme a mille decibel tra partiti, ministri e presidenti di regione sul green pass, ci si può rendere ben conto che l’anti-Draghismo non è rappresentato dalle ambizioni di Giuseppe Conte o i contorcimenti del M5S, e neanche dai posizionamenti più o ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Tra i tmodi di osservare le convulse vicende politiche di queste settimane e mesi, ce n’è uno più utile di altri. Consiste nel ritrarsi dalla bagarre, salire su uno sgabello metaforico e guardare un po’ dall’alto la situazione. E allora di fronte allo scontro senza quartiere e senza regia sulla legge Zan; agli sgambetti, nel centrodestra e non solo, sulle nomine Rai; al bailamme a mille decibel tra partiti, ministri e presidenti di regione sul green pass, ci si può rendere ben conto che l’smo non è rappresentato dalle ambizioni di Giuseppeo i contorcimenti del M5S, e neanche dai posizionamenti più o ...

