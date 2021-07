Advertising

orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Con pandemia e Dad situazione peggiorata a scuola, serve intervenire subito” - ProDocente : Giannelli (ANP): fondamentali motivazione e preparazione docenti, lavorare su formazione e aggiornamento - orizzontescuola : Giannelli (ANP): fondamentali motivazione e preparazione docenti, lavorare su formazione e aggiornamento - infoitinterno : Scuola, Giannelli (ANP): DAD inevitabile con il distanziamento - infoitinterno : Ritorno a scuola, Giannelli (ANP) perplesso: “Non credo si possa riprendere al 100% in presenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli ANP

Orizzonte Scuola

A dirlo il presidente Nazionale, Antonello, intervenuto oggi alla presentazione dei risultati delle prove Invalsi commenta i dati diffusi: "Nella scuola secondaria - continua-...'Non demonizzo la Dad - sottolinea- È un male necessario che se si può evitare, tornando tutti in presenza, credo sia meglio per tutti'. 'La vaccinazione - prosegue il presidente dell'...Sono le parole con le quali il presidente nazionale dell’associazione dei presidi (Anp), Antonello Giannelli (nella foto), intervenuto ieri alla presentazione dei risultati delle prove Invalsi, ha ...I ragazzi potranno tornare a scuola in presenza come ai tempi pre-Covid? Purtroppo al giorno d’oggi non si hanno ancora informazioni certe, ma il Comitato Tecnico Scientifico parla chiaro: dovranno es ...