Fedez cita il Codacons per stalking giudiziario: “Ora basta!” (Di giovedì 15 luglio 2021) In questi mesi Fedez si è sempre fatto delle risate ogni volta che riceveva le ‘letterine’ del Codacons, ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’associazione ha anche replicato al video del rapper con un comunicato pieno zeppo di frecciatine e mr Ferragnez ha preso una decisione inaspettata. Fedez ha dichiarato che citerà il Codacons per stalking giudiziario. Lo sfogo di Fedez ‘citerò il Codacons’. Fedez ha spiegato che in questi mesi sta lavorando a nuovi progetti di beneficenza, ma che ora dovrà trovare il ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021) In questi mesisi è sempre fatto delle risate ogni volta che riceveva le ‘letterine’ del, ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’associazione ha anche replicato al video del rapper con un comunicato pieno zeppo di frecciatine e mr Ferragnez ha preso una decisione inaspettata.ha dichiarato che citerà ilper. Lo sfogo di‘citerò il’.ha spiegato che in questi mesi sta lavorando a nuovi progetti di beneficenza, ma che ora dovrà trovare il ...

