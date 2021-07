El Shaarawy, denunciato dal ladro, sentito in Procura: “La mia colpa? Non essermi fatto rubare l’auto” (Di giovedì 15 luglio 2021) Stephan El Shaarawy, il 28enne attaccante della Roma, è stato sentito ieri pomeriggio dal pm Carlo Villani, titolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio. Il calciatore deve rispondere di lesioni, in seguito a quanto raccontato dalla “vittima”. Lo ha infatti denunciato un pregiudicato cileno, che aveva provato a rubargli la Lamborghini il 12 febbraio scorso.Il ladro deve scontare diciotto mesi per il tentato furtoIl ladro, condannato a un anno e sei mesi di reclusione per il tentato furto dell’auto del Faraone, secondo la sua versione dei fatti, prima di essere fermato dagli agenti, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Stephan El, il 28enne attaccante della Roma, è statoieri pomeriggio dal pm Carlo Villani, titolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio. Il calciatore deve rispondere di lesioni, in seguito a quanto raccontato dalla “vittima”. Lo ha infattiun pregiudicato cileno, che aveva provato a rubargli la Lamborghini il 12 febbraio scorso.Ildeve scontare diciotto mesi per il tentato furtoIl, condannato a un anno e sei mesi di reclusione per il tentato furto deldel Faraone, secondo la sua versione dei fatti, prima di essere fermato dagli agenti, ...

