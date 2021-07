Divise di colore verde vietate, l’Avellino rischia di perdere la storia (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalla stagione 2022/23, sarà vietato il colore verde nelle Divise da gioco per i calciatori in movimento. E’ quanto si apprende dal nuovo regolamento rilasciato dalla Serie A per la prossima stagione 2021/2022. La regola è stata anticipata nel regolamento di questa stagione, in modo tale da permettere ai club di muoversi di conseguenza: alle Divise per la stagione successiva si comincia già a lavorare durante quella in corso. Il motivo è di natura televisiva: si vuole evitare che il colore delle Divise sia troppo simile a quello del campo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalla stagione 2022/23, sarà vietato ilnelleda gioco per i calciatori in movimento. E’ quanto si apprende dal nuovo regolamento rilasciato dalla Serie A per la prossima stagione 2021/2022. La regola è stata anticipata nel regolamento di questa stagione, in modo tale da permettere ai club di muoversi di conseguenza: alleper la stagione successiva si comincia già a lavorare durante quella in corso. Il motivo è di natura televisiva: si vuole evitare che ildellesia troppo simile a quello del campo, ...

