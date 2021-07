Advertising

Giorno_Pavia : Ciclista investito da un furgone: grave 65enne di Voghera - Nazione_Siena : Un ciclista è stato investito da un capriolo - VaLsaSsInaNews1 : » CICLISTA 74ENNE INVESTITO A INTROBIO: SOCCORRITORI ALL'OPERA - - La_Prealpina : Tg ore 13: ciclista investito

il Resto del Carlino

Torrazza Coste (Pavia) -da un furgone , trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio, verso le 16.Incidente ad una rotatoria in ingresso a Santhià . Dalle prime informazioni ad essere coinvolto sarebbe un, che sarebbe statoda un'auto. Soccorso dagli operatori del 118, è stato portato in ospedale in codice giallo . Intervenuti anche i carabinieri.Torrazza Coste (Pavia) - Ciclista investito da un furgone, trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì ...Si è levato in volo un elicottero di emergenza del Suem 118 per raggiungere l'area più a nord della provincia vicentina e precisamente il territorio ...