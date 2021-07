Catastrofe in Germania: un'alluvione estiva devasta la Renania, forse più di 100 vittime (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 45 il bilancio dei morti per il maltempo che ha colpito la Germania occidentale. Un bilancio che appare destinato a salire a causa dell'elevato numero di dispersi (oltre cinquanta). Forti ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 45 il bilancio dei morti per il maltempo che ha colpito laoccidentale. Un bilancio che appare destinato a salire a causa dell'elevato numero di dispersi (oltre cinquanta). Forti ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - sole24ore : Maltempo in Germania, almeno 42 i morti, decine di feriti. Merkel: «Sconvolta per la catastrofe… - 1956lia : Maltempo in Germania, almeno 58 vittime e decine di dispersi. Merkel, sconvolta per la catastrofe - Mondo - ANSA - Frances47065366 : RT @matteosalvinimi: ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone se… -