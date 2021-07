Alluvione in Germania | strade e case sommerse d' acqua | decine tra vittime e dispersi

Advertising

Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle inondazioni. La crisi climatica rappresenta la vera emergenza dei nostri tempi, ben oltre la pandemia. Un disastro meteorologico senza precedenti quello avvenuto in Germania: una violenta tempesta abbattutasi a ovest. Almeno 11 morti e 70 dispersi. Il primo bilancio lasciato dalla tremenda alluvione che ha colpito l'ovest della Germania.

- E' di nove morti e più di settanta dispersi il pesante bilancio di un'ondata di maltempo che ha colpito la, nelle regioni di Sassonia e Renania. Piogge torrenziali e inondazioni nella ....... Il governatore Armin Laschet , in corsa per succedere ad Angela Merkel come cancelliere alle elezioni tedesche di questo autunno, visiterà oggi la città di Hagen, colpita dall'. Il ...Berlino (Germania), 15 lug. (LaPresse/AP) - Più di 20 persone sono morte e decine di persone risultano disperse in Germania a causa del maltempo. "Sono ...Berlino, 15 lug 12:50 - (Agenzia Nova) - La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha affermato di essere “scioccata dalla catastrofe” provocata dal maltempo che si sta abbattendo su diversi Laender ...