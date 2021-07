Whirlpool avvia procedura licenziamento per Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Whirlpool avvierà la procedura di licenziamento collettivo relativa alle persone del sito di Napoli il prossimo 15 luglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso della procedura, della durata massima di 75 giorni, i lavoratori percepiranno la normale retribuzione. Lo rende noto Whirlpool in una nota spiegando che l’azienda ha informato i sindacati “della possibilità di trasferimento presso la sede di Cassinetta di Biandronno (Va) e, per coloro che lasceranno volontariamente l’azienda nel corso della procedura, è previsto un trattamento economico di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021)avvierà ladicollettivo relativa alle persone del sito diil prossimo 15 luglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso della, della durata massima di 75 giorni, i lavoratori percepiranno la normale retribuzione. Lo rende notoin una nota spiegando che l’azienda ha informato i sindacati “della possibilità di trasferimento presso la sede di Cassinetta di Biandronno (Va) e, per coloro che lasceranno volontariamente l’azienda nel corso della, è previsto un trattamento economico di ...

