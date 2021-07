WhatsApp il preferito dal Cyber-crimine: 9 su 10 truffatori ci lanciano i loro attacchi (Di mercoledì 14 luglio 2021) WhatsApp, oltre ad essere l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, nonché una delle app che di fatto ha rivoluzionato il modo di comunicare delle persone, è anche, ahinoi, un terreno molto fertile per il Cyber-crimine. WhatsApp terreno fertile per il Cyber crimine: i dettagli (Foto Aulab)Passa infatti dalla chat di proprietà di Mark Zuckerberg la maggior parte delle truffe online, dei tentativi di phishing, dei raggiri e delle fake del web. Vista la sua diffusione, infatti, i criminali della rete ne hanno carpito le potenzialità ed hanno quindi iniziato ad inondare la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021), oltre ad essere l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, nonché una delle app che di fatto ha rivoluzionato il modo di comunicare delle persone, è anche, ahinoi, un terreno molto fertile per ilterreno fertile per il: i dettagli (Foto Aulab)Passa infatti dalla chat di proprietà di Mark Zuckerberg la maggior parte delle truffe online, dei tentativi di phishing, dei raggiri e delle fake del web. Vista la sua diffusione, infatti, i criminali della rete ne hanno carpito le potenzialità ed hanno quindi iniziato ad inondare la ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp preferito Phishing, WhatsApp è la preferita dei truffatori Ticinonline Scommesse illegali a Reggio Chiuse quattro agenzie abusive Quando gli altri titolari affiliati ad Aleabet hanno compreso che i finanzieri seguivano questo filone molti hanno preferito chiudere ... puntare contattavano via WhatsApp il dipendente, andavano ...

Nessuna illusione sulle politiche ambientali di Pechino Parliamo di target: dare numeri e definire obbiettivi sono le strategie preferite da Pechino quando si parla di implementare una strategia. Quali sono le implicazioni di questo approccio, anche nel ...

