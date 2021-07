Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021)DEL 14 LUGLIOORE 08:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALL’A24TERAMO, RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI. NEL TRATTO ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA STONIO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSRICA E LA TIBURTINA, POI PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LO SVINCOLO ...