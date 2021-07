Variante Delta, crescono i contagi nel mondo (+10%) e in Europa (+20%). Aumentano i morti, cautela nei viaggi. Report Oms (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Variante Delta avanza e i contagi da Covid Aumentano in Europa e nel mondo. Continuano a crescere i nuovi casi settimanali. Dopo un calo costante, che si è mantenuto per 9... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laavanza e ida Covidine nel. Continuano a crescere i nuovi casi settimanali. Dopo un calo costante, che si è mantenuto per 9...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - Ilsognatore13 : RT @benq_antonio: 'Speranza sette giorni per decidere sul #greenpass' Siero obbligatorio per variante delta buffoni.....poi non si control… - repubblica : Variante Delta e nuove restrizioni: i consigli per chi ha già prenotato il viaggio. Attenzione ai moduli di traccia… -