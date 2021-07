Udinese | Gotti |  «Invertiamo il trend Sappiamo cosa ci aspetta»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato a seguito del sorteggio del calendario di Serie A Luca, allenatore dell’, ha parlato a seguito del sorteggio del calendario di Serie A. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. «In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle presto, prima che consolidino le relazioni tra calciatori. È chiaro che questo inizio ci riserva, nelle prime cinque giornate, tre grandi squadre e non solo una. Auspichiamo, intanto, di avere lo stadio tutto pieno. Non solo la Dacia Arena ma tutti quelli del campionato cambiando, così, l’atmosfera irreale vissuta ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Udinese, Gotti: 'Esordio con la Juve? In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle subito' - sportface2016 : #Udinese, #Gotti: “Meglio affrontare subito le big, mi piace il calendario asimmetrico” - Prisco23934474 : @Udinese_1896 Gotti è un grande tecnico. - milansette : Udinese, Gotti: 'Senza De Paul ho in mente quale deve essere il percorso tattico' #acmilan #rossoneri - infoitsport : Il Gazzettino: Gotti pensa a moduli diversi | Udinese Blog -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

... ed in particolare al giovane esterno dell ', Nahuel Molina. Arrivato nel corso della ... Nel 3 - 5 - 2 dinon è riuscito subito a trovare il passo, tanto che fino ad inizio 2021 non ha ...Esordio in casa il 22 agosto, derby triveneto ancora al Friuli nella seconda partita della stagione, il 29 agosto con il Venezia CreditsIl tecnico dell'Udinese, Luca Gotti ha commentato il nuovo calendario della prossima Serie A dell'Udinese alla tv ufficiale. Ecco un estratto delle sue parole: "Esordio con ...Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha commentato ai microfoni di Udinese Tv il calendario appena sorteggiato. Le sue parole ...