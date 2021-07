TuttoFood e Host Milano fanno squadra: hub della ripresa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le due grandi manifestazioni dedicate all'agroalimentare e all'ospitalità insieme in Fiera Milano a Rho dal 22 al 26 ottobre prossimi con oltre 1800 espositori. Luca Palermo: "Lo sguardo sul futuro è positivo, da settembre a dicembre abbiamo32 manifestazioni. Da sempre le fiere sono volano per internazionalizzarsi e innovare. Per questo è importante fare sistema” Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le due grandi manifestazioni dedicate all'agroalimentare e all'ospitalità insieme in Fieraa Rho dal 22 al 26 ottobre prossimi con oltre 1800 espositori. Luca Palermo: "Lo sguardo sul futuro è positivo, da settembre a dicembre abbiamo32 manifestazioni. Da sempre le fiere sono volano per internazionalizzarsi e innovare. Per questo è importante fare sistema”

Advertising

TheNewAge77 : RT @albertolupini: Host e TuttoFood a braccetto per ripartire - albertolupini : Host e TuttoFood a braccetto per ripartire - giulianabaggio1 : RT @TuttoFoodMilano: #TUTTOFOOD e @HostMilano si incontreranno per costruire insieme una ripresa più solida. Un evento unico a sostegno de… - HostMilano : RT @TuttoFoodMilano: #TUTTOFOOD e @HostMilano si incontreranno per costruire insieme una ripresa più solida. Un evento unico a sostegno de… - TuttoFoodMilano : #TUTTOFOOD e @HostMilano si incontreranno per costruire insieme una ripresa più solida. Un evento unico a sostegno… -