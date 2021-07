Traffico Roma del 14-07-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianemomentaneamente bloccato in via Portuense poco fuori raccordo anulare per consentire la rimozione di mezzi pesanti coinvolti in un precedente incidente altro incidente sulla via Aurelia con lunghe code dal raccordo a Piazza Irnerio code perpoi sul Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna tra La Rustica e la Tiburtina e ...