Tabellone Wta Budapest 2021: Putintseva guida il seeding, presenti Errani e Cocciaretto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Tabellone e i risultati aggiornati del torneo Wta di Budapest 2021, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yulia Putintseva guida il seeding, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. SECONDO TURNO (1) Putintseva vs Konjuh Kat. Kozlova vs (5) Bogdan Schmiedlova vs (WC) Galfi (Q) Danilovic b. Bara 6-4 6-3 (6) Sasnovich vs (WC) Udvardy Kalinina vs (3) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yuliail, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Saraed Elisabetta. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. SECONDO TURNO (1)vs Konjuh Kat. Kozlova vs (5) Bogdan Schmiedlova vs (WC) Galfi (Q) Danilovic b. Bara 6-4 6-3 (6) Sasnovich vs (WC) Udvardy Kalinina vs (3) ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta Zhang e Bronzetti fra le wild card al "Palermo Ladies Open" PALERMO " Sale l'attesa per il "32Palermo Ladies Open", torneo Wta in programma nel capoluogo siciliano che prenderà il via il 17 luglio con il tabellone di qualificazione e che dal 19 al 25 entrerà nel vivo con il main draw. Nel corso di una conferenza stampa al ...

Palermo Ladies Open, da sabato via alle qualificazioni: in campo anche la siciliana Spiteri Lucia Bronzetti, 22 anni, dopo avere raggiunto questa settimana il suo best ranking (241 della classifica) ha superato qualificazioni e ieri il primo turno del tabellone principale a Losanna (WTA 250)...

TABELLONE Wta Losanna 2021: Zidansek guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini Sportface.it Tabellone Wta Losanna 2021: Zidansek guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini Il tabellone principale del Wta 250 di Losanna 2021, evento di scena da lunedì 12 a domenica 18 luglio. Tamara Zidansek guida il seeding dall'alto della prima testa di serie, seguita da Fiona Ferro e ...

Zhang e Bronzetti fra le wild card al “Palermo Ladies Open” PALERMO (ITALPRESS) – Sale l’attesa per il “32^ Palermo Ladies Open”, torneo Wta in programma nel capoluogo siciliano che prenderà il via il 17 luglio con il tabellone di qualificazione e che dal 19 a ...

