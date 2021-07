Speranza “Al via progetto Ministero per la prevenzione dei tumori” (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Parte oggi un progetto di informazione e prevenzione nella lotta ai tumori del Ministero della Salute. Il sito dedicato offre un servizio gratuito di screening e consulti telefonici alle donne di ogni età”. Lo scrive su facebook il ministro della Salute Roberto Speranza che aggiunge: “E’ un’iniziativa importante perchè porta la prevenzione più vicino alle persone ed è anche così che si rende migliore il nostro Servizio Sanitario Nazionale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Parte oggi undi informazione enella lotta aideldella Salute. Il sito dedicato offre un servizio gratuito di screening e consulti telefonici alle donne di ogni età”. Lo scrive su facebook il ministro della Salute Robertoche aggiunge: “E’ un’iniziativa importante perchè porta lapiù vicino alle persone ed è anche così che si rende migliore il nostro Servizio Sanitario Nazionale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

