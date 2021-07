“Sono tornate a casa”. Belen Rodriguez e Luna Marì, festa al loro arrivo. E l’incontro con Santiago (Di mercoledì 14 luglio 2021) Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì e c’è stato grande entusiasmo nei suoi fan, che attendevano questo momento da nove mesi. Il suo parto è avvenuto nella città di Padova e non a Milano, come ipotizzato in un primo momento. Ma nei prossimi giorni la showgirl argentina si godrà la sua piccola sulla meravigliosa isola di Albarella, che ama follemente. In queste ore si è verificato comunque un altro momento importantissimo, ovvero l’arrivo a casa della piccola. A proposito del suo parto, Sono esplose polemiche per il trattamento riservato alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha dato alla luce la sua secondogenitae c’è stato grande entusiasmo nei suoi fan, che attendevano questo momento da nove mesi. Il suo parto è avvenuto nella città di Padova e non a Milano, come ipotizzato in un primo momento. Ma nei prossimi giorni la showgirl argentina si godrà la sua piccola sulla meravigliosa isola di Albarella, che ama follemente. In queste ore si è verificato comunque un altro momento importantissimo, ovvero l’della piccola. A proposito del suo parto,esplose polemiche per il trattamento riservato alla ...

Advertising

Indigo__Moon___ : Sono tornate le mie cazzate - xobvlivion : sono tornate le fanfiction sui calciatori semplicemente la rinascita dei contents del 2012 - IlfuEelst : @clamark80 @arrowredblack Si, poi se non sbaglio un paio erano già del Milan e sono tornate dai prestiti, cmq in ge… - sheisale4 : se sono tornate le percentuali fate tornare Gold, Who do you love e Bones grazie prego ciao - byebyeIwannadie : O sono io una calamita per le persone lgbt oppure sono una sorta di maga che trasforma che mi sta intorno in un mem… -