Silverstone, Leclerc guiderà la Ferrari di Gonzalez per i 70 anni dal primo trionfo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una ricorrenza unica si festeggia con un evento speciale. Domenica 18 luglio, prima del via del GP di Gran Bretagna di F.1, a Silverstone, la Ferrari ricorderà infatti in maniera speciale i 70 anni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una ricorrenza unica si festeggia con un evento speciale. Domenica 18 luglio, prima del via del GP di Gran Bretagna di F.1, a, laricorderà infatti in maniera speciale i 70...

Advertising

Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - Valenttinna28 : RT @Gianludale27: Per le celebrazioni del 70° anniversario dalla prima vittoria Ferrari in F1, Leclerc guiderà la 375 F1 durante un'esibizi… - fatboyonacanoe : RT @_thescientist17: Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi a Silverstone siate i nostri Bonucci e Chiellini. - fisco24_info : F1: Ferrari celebra a Silverstone 70 anni da prima vittoria: Leclerc porterà in pista la storica 375 F1 di Froilan… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | A Silverstone Leclerc guiderà la Ferrari 375 F1 per celebrare i 70 dalla prima vittoria del Cavallino in F1 #F1inG… -