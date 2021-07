Roger Federer: infortunio al ginocchio niente Olimpiadi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roger Federer: infortunio al ginocchio. Martedì Federer ha voluto condividere alcune sfortunate notizie con i suoi fan: la sua corsa alle Olimpiadi di Tokyo è giunta al termine prima di iniziare. Cosa ha detto Roger Federer? La stella del tennis ha annunciato di essersi ritirato dai Giochi di Tokyo dopo aver subito un infortunio al ginocchio durante la stagione sull’erba. Le sue parole “Purtroppo ho subito una battuta d’arresto con il ginocchio e ho accettato di ritirarmi dai Giochi olimpici ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021)al. Martedìha voluto condividere alcune sfortunate notizie con i suoi fan: la sua corsa alledi Tokyo è giunta al termine prima di iniziare. Cosa ha detto? La stella del tennis ha annunciato di essersi ritirato dai Giochi di Tokyo dopo aver subito unaldurante la stagione sull’erba. Le sue parole “Purtroppo ho subito una battuta d’arresto con ile ho accettato di ritirarmi dai Giochi olimpici ...

sportface2016 : +++Roger #Federer rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ #Tennis - WeAreTennisITA : ?? FEDERER SALTA TOKYO Un infortunio costringe Roger Federer a non partecipare a #Tokyo2020 ?? Roger ha dichiarato i… - angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - TennisWorldit : Roger Federer e la medaglia d’oro olimpica: un sogno infranto - Parpiglia : RT @_DAGOSPIA_: FINE DEI GIOCHI! ROGER FEDERER RINUNCIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO PER UNA RICADUTA AL GINOCCHIO -