Renzi indagato anche per una conferenza ad Abu Dhabi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo quanto emerso nel pomeriggio di ieri, questa volta è lo stesso leader di Italia Viva a dettare l’agenda delle notizie di oggi annunciando una nuova inchiesta nei suoi confronti: Matteo Renzi indagato anche per i compensi ottenuti per una delle sue conferenze in Medio Oriente. L’ex Presidente del Consiglio – ed ex segretario del Partito Democratico – lo ha reso noto durante la presentazione del suo libro “Controcorrente” proprio nella sua Firenze. Renzi indagato anche per una delle sue conferenze in Medio Oriente “Vengo indagato per ‘prestazione inesistente’ dopo aver ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo quanto emerso nel pomeriggio di ieri, questa volta è lo stesso leader di Italia Viva a dettare l’agenda delle notizie di oggi annunciando una nuova inchiesta nei suoi confronti: Matteoper i compensi ottenuti per una delle sue conferenze in Medio Oriente. L’ex Presidente del Consiglio – ed ex segretario del Partito Democratico – lo ha reso noto durante la presentazione del suo libro “Controcorrente” proprio nella sua Firenze.per una delle sue conferenze in Medio Oriente “Vengoper ‘prestazione inesistente’ dopo aver ...

