Pregliasco: "Green pass per bar e ristoranti al chiuso" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "Il Green pass per entrare in bar e ristoranti al chiuso non sarebbe male". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. Certo, qualche dubbio sul controllo affidato ai singoli Pregliasco ce l'ha: "Difficile che il barista o il ristoratore che conosci te lo chieda per farti entrare - osserva - Più facile in altre situazioni come i matrimoni, dove è già così. Insomma, bisogna modularlo rispetto alle situazioni di maggior rischio". Il tema è d'attualità dopo le misure annunciate dalla Francia: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "Ilper entrare in bar ealnon sarebbe male". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell'Università Statale di Milano. Certo, qualche dubbio sul controllo affidato ai singolice l'ha: "Difficile che il barista o il ristoratore che conosci te lo chieda per farti entrare - osserva - Più facile in altre situazioni come i matrimoni, dove è già così. Insomma, bisogna modularlo rispetto alle situazioni di maggior rischio". Il tema è d'attualità dopo le misure annunciate dalla Francia: il ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco: '#Greenpass alla francese? Ben venga anche da noi'. - TV7Benevento : Pregliasco: 'Green pass per bar e ristoranti al chiuso'... - italiaserait : Pregliasco: “Green pass per bar e ristoranti al chiuso” - fisco24_info : Pregliasco: 'Green pass per bar e ristoranti al chiuso': 'Bisogna modularlo rispetto alle situazioni di maggior ris… - Valeria37331528 : @agorarai @preglias De Manzoni scandaloso ...Il figlio può contagiare ma chi se ne frega ,importante che non si amm… -