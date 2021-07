Pregliasco: "Green pass per bar e ristoranti al chiuso" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. - "Il Green pass per entrare in bar e ristoranti al chiuso non sarebbe male". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. Certo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. - "Ilper entrare in bar ealnon sarebbe male". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell'Università Statale di Milano. Certo, ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco: '#Greenpass alla francese? Ben venga anche da noi'. - ultimenews24 : 'Il Green pass per entrare in bar e ristoranti al chiuso non sarebbe male'. Così all'Adnkronos Salute il virologo F… - TV7Benevento : Pregliasco: 'Green pass per bar e ristoranti al chiuso'... - italiaserait : Pregliasco: “Green pass per bar e ristoranti al chiuso” - fisco24_info : Pregliasco: 'Green pass per bar e ristoranti al chiuso': 'Bisogna modularlo rispetto alle situazioni di maggior ris… -