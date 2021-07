Mortal Kombat in blu-ray, la recensione: quando video e audio esaltano violenza e brutalità (Di mercoledì 14 luglio 2021) La recensione del blu-ray di Mortal Kombat: l'adattamento cinematografico del videogioco è valorizzato perfettamente nelle sue caratteristiche dal prodotto homevideo Warner; formidabile la qualità tecnica, buono anche il reparto degli extra. Portare un videogioco in una dimensione cinematografica non è mai impresa semplice. Tanto più che qui si trattava di rilanciare con un reboot un franchise videoludico che sul piano delle pellicole era fermo a metà anni Novanta, con i due adattamenti per il grande schermo di W.S. Anderson e John R. Leonetti. Il film di Simon McQuoid ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladel blu-ray di: l'adattamento cinematografico delgioco è valorizzato perfettamente nelle sue caratteristiche dal prodotto homeWarner; formidabile la qualità tecnica, buono anche il reparto degli extra. Portare ungioco in una dimensione cinematografica non è mai impresa semplice. Tanto più che qui si trattava di rilanciare con un reboot un franchiseludico che sul piano delle pellicole era fermo a metà anni Novanta, con i due adattamenti per il grande schermo di W.S. Anderson e John R. Leonetti. Il film di Simon McQuoid ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mortal Kombat in blu-ray, la recensione: quando video e audio esaltano violenza e brutalità… - DReptile1911 : @Angi3s0 @Fast_uwu Jsjsj ???? culo de dragonsito (Reptile viene del nombre el de Mortal Kombat mi personaje fav) - silenttcat : @TwitchES @Fernand55182438 definitivamente un Mortal Kombat o un Gartic phone que me debes jsjjsj - GiornalePop : MORTAL KOMBAT 2021, QUALCOSA NON QUADRA - DarksiderCinema : Fan del picchiaduro più violento del mondo dei videogames, se vi è piaciuto il film #SimonMcQuoid l'acquisto del… -