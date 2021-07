Mertens | il recupero alla spalla non sarà breve | i tempi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" parla di Driese del suodall'infortuniosp, che lo terrà lontano dal campo almeno 40 giorni: "Il belga avràdisuperiori a un mese, per la riabilitazionespe dunque solo dopo potrà allenarsi con i compagni. Improbabile possa essere disponibile al via del campionato, fra 40 giorni. Del resto affrettare icon queste situazioni delicate non giova e l’esperienza nella passata stagione di Victor Osimhen - anche se le situazioni sono ...

Dries avrà bisogno di almeno un mese per il, difficile possa essere disponibile per inizio campionato foto Hermann L'operazione a cui si è sottoposto Driescomplica i piani di ...Niente Napoli per Tomas Vaclik . Secondo quanto riferisce Sky il portiere svincolato andrà all'Olympiakos. Il Napoli lo aveva bloccato, poi ha deciso di non affondare il colpo. Vaclik al Napoli ...Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, si è sottoposto a un intervento alla spalla. I tempi di recupero del centravanti saranno lunghi. L’operazione a cui si è sottoposto Dries Mertens terrà ...14.07.2021 09:50 - Corsera - Emerson Palmieri aspetta il Napoli: vuole tornare in Italia; 14.07.2021 09:40 - Quando torna Mertens? Gazzetta: "Questi i possibili tempi di recupero" ...