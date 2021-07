Matthaus | “Inglesi antisportivi | meritate il trauma della finale persa ai rigori”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Cari, è stato un comportamento antisportivo che non sapevamo vi appartenesse e che non vorremmo mai più vedere. Quindi, mi dispiace per i giocatori ma viilai”. Laconico e secco come spesso gli capita, Lothar, ex giocatore tra le altre dell’Inter, condanna il comportamento dei tifosi dell’Inghilterra tanto da arrivare a godereaicontro l’Italia. Il “panzer” spiega i motivi di questo astio: “Si sono ...

Goal.com

, ex centrocampista e ora opinionista, non ha usato mezzi termini e ha anche aggiunto: '... Cari, è stato un comportamento antisportivo che non ci aspettavamo da voi e che non vorremmo ...SFIDA - Sul match tra glie la Germania,ha poi detto: "L'Inghilterra ha la possibilità di vincere, ma non con i calci di rigore. Se si va ai rigori, la Germania vincerà, quindi l'...Dopo lo splendido podio conquistato al Red Bull Ring, l’inglese intende conquistare punti importanti davanti al pubblico di casa. “Salire sul podio per la terza volta in stagione mi ha provocato una ...L'ex calciatore dell'Inter e della Germania, Lothar Matthaus, ha detto la sua alla Bild sull'Inghilterra dopo la sconfitta con l'Italia a Euro 2020.