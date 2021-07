Loki | rivedremo il protagonista in Doctor Strange 2?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Potremmo rivederegià il prossimo anno, nel filmin the Multiverse of Madness, in attesa della seconda stagione della serie. Potremmo rivederegià il prossimo anno, nel filmin the Multiverse of Madness, in attesa della seconda stagione della serie. Il condizionale è d'obbligo, perché come riportato dall'Hollywood Reporter non è ancora confermata la presenza di Tom Hiddleston nell'atteso sequel diretto da Sam Raimi, anche se non sarebbe fuori luogo vederlo in tale sede. Attenzione, seguono per il finale della prima stagione! Il sesto e ultimo episodio ...