Letta segue Orfini sulla Libia, e il Pd va in tilt (Di mercoledì 14 luglio 2021) No, “verificare che vi siano le condizioni per superare la suddetta missione” non va bene, proprio per niente. Bisogna invece “verificare le condizioni per il superamento della suddetta missione”. Insomma a un certo punto il dibattito politico, che pure si pretende alto e nobile, si contorce intorno a una diatriba sintattica sempre più astrusa. E mentre i teologi del Pd discutono sul sesso degli angeli in una stanza di Montecitorio, va da sé che i governanti turchi, che nel frattempo sono a colloquio col ministro della Difesa italiano, pure lui del Pd, si fregano le mani. Che stavolta non c’è da espugnare Costantinopoli, certo, ma si può comunque pensare di approfittare delle convulsioni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) No, “verificare che vi siano le condizioni per superare la suddetta missione” non va bene, proprio per niente. Bisogna invece “verificare le condizioni per il superamento della suddetta missione”. Insomma a un certo punto il dibattito politico, che pure si pretende alto e nobile, si contorce intorno a una diatriba sintattica sempre più astrusa. E mentre i teologi del Pd discutono sul sesso degli angeli in una stanza di Montecitorio, va da sé che i governanti turchi, che nel frattempo sono a colloquio col ministro della Difesa italiano, pure lui del Pd, si fregano le mani. Che stavolta non c’è da espugnare Costantinopoli, certo, ma si può comunque pensare di approfittare delle convulsioni ...

