«La verità su Becciu e l’intrigo vaticano»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Parla Francesca Immacolata Chaouqui che, dopo una condanna nel 2015, oggi ha di nuovo la fiducia di Papa Francesco. A Panorama svela i retroscena del potere, i legami e i passi falsi dell'ex cardinale rinviato a giudizio dalla magistratura della Santa sede. E ancora, il pentimento di monsignor Alberto Perlasca e il vero ruolo della «spia» Cecilia Marogna. Fino ai pericoli che avrebbe corso il Pontefice. Ha ripreso ad allenarsi in palestra e in tre mesi, lei che è cintura nera terzo dan di judo, ha perso 15 chili, ritrovando la silhouette dei tempi in cui Papa Francesco l'aveva inserita, unica (giovane) donna nella Cosea (la pontificia commissione referente di studio e di indirizzo ...