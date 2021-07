Inter | Marotta «Hakimi? Serve creatività Su Nandez…» – VIDEO

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato all’uscita dal sorteggio del calendario di Serie A –Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a 360° del mercato nerazzurro dopo il sorteggio del calendario di Serie A. Le sue parole. NANDEZ – «Non mi addentro più di tanto in questa situazione, si tratta di un buon giocatore ma abbiamo una rosa abbastanza a posto numericamente e come qualità, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni». MERCATO – «Partiamo come abbiamo sempre detto di un organico che ha vinto il campionato e che sarà riconfermato al 90% ...

Noi abbiamo raccolto quanto fatto da loro", spiega l'ad dell'Beppeparlando del cambio alla guida dell', durante la presentazione del Calendario di Serie A su Dazn. "Siamo ...Bepperisponde a Mourinho. O meglio, non risponde. Durante il sorteggio del calendario di Serie A, il dirigente dell'è stato stuzzicato sulle frasi dello Special One in conferenza ( "Facile ...durante la sua conferenza di presentazione, si riferì ai nerazzurri parlando di club che vince ma poi non paga gli stipendi. "Non è il luogo per fare polemica. Sta a noi non cadere nel tranello, in ..."Mourinho lo conosciamo bene, è una grande volpe, è furbo, è abituato a stuzzicare gli avversari, innervosirli e forse stimolarli. Io mi sento sicuramente più stimolato": così l'ad dell' Inter, Beppe ...