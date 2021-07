Inghilterra | Maguire | “Mio padre a Wembley nella calca | due costole rotte e problemi respiratori”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Harry, difensore della nazionale inglese, ha raccontato ai microfoni di The Sun la disavventura vissuta dalil giorno della finale tra Italia e. Ecco un estratto dell’intervista: “Mioera, alla fine sono contento che i miei figli non siano andati alla partita. È stato spaventoso, ha detto di aver avuto paura e non auguro a nessuno di vivere quello che ha vissuto lui prima di una partita di calcio. Ho visto molti video, poi ho parlato con mioe con la mia famiglia. Sono stati lui e il mio agente a soffrire di più. ...

Advertising

SkySport : Inghilterra, Maguire: 'Mio padre a Wembley nella calca, ha due costole rotte' #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020… - LittleA_83 : RT @SkySport: Inghilterra, Maguire: 'Mio padre a Wembley nella calca, ha due costole rotte' #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Inghilterra #… - mauro_marley : RT @SkySport: Inghilterra, Maguire: 'Mio padre a Wembley nella calca, ha due costole rotte' #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Inghilterra #… - Fprime86 : RT @SkySport: Inghilterra, Maguire: 'Mio padre a Wembley nella calca, ha due costole rotte' #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Inghilterra #… - morettweet : RT @SkySport: Inghilterra, Maguire: 'Mio padre a Wembley nella calca, ha due costole rotte' #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Inghilterra #… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Maguire

... e cioè il tempo tra l'errore di Belotti e la rete di. Dopodiché, si sono pareggiati i conti e l'Italia è tornata avanti. Secondo quanto rivelato inda Sportsmail , le note di ...Emerge un triste scenario dalla finale di Euro2020 tra Italia e, in scena a Wembley. L'euforia inglese del pre partita si è trasformata in veri e propri ...il padre 56enne di HarryDopo 120 minuti di una partita finita 1-1 (gol di Shaw per gli Inglesi e di Bonucci per gli Azzurri), sono stati i calci di rigore a decretare i vincitori: un super Gigio Donnarumma ci ha condotto sul ...Il difensore della nazionale inglese ha raccontato i terrificanti momenti vissuti dal padre Alan nella notte della finale di Euro2020 ...