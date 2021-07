Giulia Stabile nel cast di Tu si Que Vales? Le indiscrezioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione di Amici, prenderà il posto di Belen Rodriguez alla giuda di Tu si Que Vales? Giulia Stabile, dopo la vittoria ad Amici 20, arriverà nuovamente sul piccolo schermo e chissà, in veste di co-conduttrice di Tu si que Vales? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la diciottenne fidanzata con Sangiovanni avrebbe preso, per il momento, il posto di Belen Rodriguez. Il noto show di Canale 5 andrà in onda il prossimo autunno per la sua ottava edizione, ma la Rodriguez non potrà prendere parte alle registrazioni avendo dato ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021), vincitrice della 20esima edizione di Amici, prenderà il posto di Belen Rodriguez alla giuda di Tu si Que, dopo la vittoria ad Amici 20, arriverà nuovamente sul piccolo schermo e chissà, in veste di co-conduttrice di Tu si que? Stando ad alcune, infatti, la diciottenne fidanzata con Sangiovanni avrebbe preso, per il momento, il posto di Belen Rodriguez. Il noto show di Canale 5 andrà in onda il prossimo autunno per la sua ottava edizione, ma la Rodriguez non potrà prendere parte alle registrazioni avendo dato ...

