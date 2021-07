Firenze secondo me fa male a Renzi: indagato per finanziamento illecito (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quella che doveva essere un semplice trasmissione culturale si sta trasformando per Renzi nell’ennesima inchiesta. Tutto parte dai compensi che Matteo Renzi ha ricevuto per la trasmissione Firenze secondo Me, progetto tv, andato in onda su Discovery, già oggetto nel 2019 di una relazione dell’antiriciclaggio della Uif. Perché i compensi di Firenze secondo Me sono Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quella che doveva essere un semplice trasmissione culturale si sta trasformando pernell’ennesima inchiesta. Tutto parte dai compensi che Matteoha ricevuto per la trasmissioneMe, progetto tv, andato in onda su Discovery, già oggetto nel 2019 di una relazione dell’antiriciclaggio della Uif. Perché i compensi diMe sono

Advertising

Maxdero : Parlaci ancora di quanto è diseducativo il reddito di cittadinanza... - rtl1025 : ??L'ex premier Matteo #Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip L… - Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - TwitPaola2 : RT @maurizioft: ... in pratica poiché @matteorenzi è l'unico davvero capace di fare politica, per i PM è l'unico politico che potrebbe com… - elydaless : RT @fforzano: Al documentario flop di Renzi 'Firenze, secondo me' i pm hanno risposto col loro documentato atto 'Finanziamento Illecito, se… -